Pallapugno: le finali di Coppa Italia 2025 a Imperia e Andora dal 27 al 31 agosto

Il presidente della Federazione italiana pallapugno Enrico Costa e l’assessore regionale della Liguria Marco Scajola, in qualità di vicepresidente vicario, hanno presentato il calendario delle finali della Coppa Italia 2025 di pallapugno che si svolgeranno con una nuova formula che prevederà l’utilizzo di due sferisteri, quello di Imperia e quello di Andora, per quattro giornate dedicate totalmente allo sport.

Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, il presidente del comitato Fipap Liguria Giacomo Raineri, il sindaco di Andora Mauro Demichelis con l‘assessore Monica Risso e l’assessore allo Sport del Comune di Imperia Marcella Roggero. Hanno presenziato anche i delegati provinciali del Coni di Imperia e Savona e le società sportive organizzatrici San Leonardo e Don Dagnino.



​​Enrico Costa: «Le finali di Coppa Italia 2025 rappresentano un momento straordinario non solo per celebrare l'eccellenza sportiva delle nostre squadre, ma anche per incontrare da vicino società, atleti e appassionati. È un’occasione preziosa per confrontarsi sulle sfide che riguardano il futuro della pallapugno, raccogliere idee e proposte e lavorare insieme per migliorare, anno dopo anno, la qualità e la visibilità della nostra disciplina.

La Coppa Italia è anche un’occasione per promuovere la pallapugno sul territorio e far conoscere la nostra tradizione sportiva a un pubblico più ampio. Organizzare le finali in Liguria, tra Imperia e Andora, significa portare la pallapugno nei luoghi dov'è nata e cresciuta, valorizzando al tempo stesso il legame profondo tra sport, territorio e comunità. È questa la strada per far crescere la nostra Federazione e rendere sempre più viva la passione che ci unisce».



Marco Scajola: «La pallapugno è parte integrante della storia e della cultura sportiva della Liguria e della nostra comunità. È una grande occasione per gli sportivi e per tutti gli appassionati di pallapugno. Un momento importante per celebrare e promuovere la nostra disciplina, che unisce tradizione e spettacolo. La Coppa Italia 2025 rappresenta anche un’opportunità per coinvolgere i giovani e rafforzare l’interesse verso questo sport. L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo già registrato dimostrano quanto la pallapugno sia amata sul territorio. Ringrazio il presidente Enrico Costa e tutto il Consiglio federale per aver accolto la mia proposta di far svolgere le finali di tutte le categorie in Liguria. Quest’anno sperimentiamo una nuova formula che sono certo sarà vincente, ovvero di svolgere le finali in due diversi sferisteri, quello di Imperia e quello di Andora. In un periodo ancora estivo e di vacanza, siamo certi di poter offrire a turisti e residenti uno spettacolo sportivo di grande qualità».



Programma giornaliero delle finali Coppa Italia 2025

Mercoledì 27 agosto ad Andora

Ore 18 - Allievi: Pro Paschese A-Bubbio

Ore 21 - Femminile: San Leonardo-Amici del Castello

Venerdì 29 agosto a Imperia

Ore 17.30 - Esordienti: Ricca-San Leonardo

Ore 21 - Serie A: Marchisio Nocciole Cortemilia-Alta Langa

Sabato 30 agosto ad Andora

Ore 15 - Promozionali: Ricca A-Don Dagnino

Ore 17 - Under 21: Subalcuneo-Peveragno A

Ore 21 - Serie B: Officine Pesce Bubbio-Gottasecca

Domenica 31 agosto a Imperia

Ore 15.30 - Pulcini: Ricca-San Leonardo A

Ore 17 - Serie C2: Monastero Dronero-Pro Paschese B

Ore 21 - Serie C1: Prodeo-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva



Le finali della Coppa Italia 2025 rappresentano un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per tutta la comunità sportiva: un’occasione di festa, tradizione e spettacolo a cui la Fipap invita a partecipare numerosi.