Curiosità | 22 agosto 2025, 11:35

Il ricordo di Sacco e Vanzetti (cittadino di Villafalletto) a 98 anni dall'esecuzione dei due anarchici... la nuova vignetta di Danilo Paparelli

Uno degli episodi più tristi riguardanti gli errori giudiziari americani, riabilitati dopo decenni

Danilo Paparelli

