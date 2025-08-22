 / Viabilità

Viabilità | 22 agosto 2025, 18:45

Domenica arriva la Vuelta: le strade chiuse e le modifiche alla viabilità

Da Alba a Limone Piemonte il riepilogo delle ordinanze comunali ufficiali

Alba, Pollenzo, Marene, Savigliano, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Piasco, Rossana, Busca, Madonna dell’Olmo, Cuneo, Beinette, Pianfei, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Chiusa Pesio, Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte.

Saranno queste le località della provincia Granda attraversate, domenica 24 agosto, dalla seconda tappa della Vuelta a España 2025.

157 chilometri sulle strade cuneesi tutti da seguire, da Alba a Limone Piemonte.

Una bella vetrina, senza dubbio, per il territorio, a prezzo delle inevitabili modifiche alla viabilità e chiusura di strade.

Di seguito il riepilogo delle ordinanze ufficiali.

ALBA

BRA

SAVIGLIANO

BUSCA

CUNEO

BEINETTE

CHIUSA PESIO

BOVES

BORGO SAN DALMAZZO

LIMONE

redazione

