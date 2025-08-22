Domenica arriva la Vuelta: le strade chiuse e le modifiche alla viabilità

Alba, Pollenzo, Marene, Savigliano, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Piasco, Rossana, Busca, Madonna dell’Olmo, Cuneo, Beinette, Pianfei, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Chiusa Pesio, Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte.
Saranno queste le località della provincia Granda attraversate, domenica 24 agosto, dalla seconda tappa della Vuelta a España 2025.
157 chilometri sulle strade cuneesi tutti da seguire, da Alba a Limone Piemonte.
Una bella vetrina, senza dubbio, per il territorio, a prezzo delle inevitabili modifiche alla viabilità e chiusura di strade.
Di seguito il riepilogo delle ordinanze ufficiali.