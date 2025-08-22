Caso Epstein, Dipartimento Giustizia Usa pubblica colloquio con Maxwell: "Trump gentiluomo, mai in contesto inappropriato"

(Adnkronos) - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato la trascrizione e l'audio del colloqui tra il vice procuratore Todd Blanche e Ghislaine Maxwell, complice del condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, morto suicida nel 2019. "Ad eccezione dei nomi delle vittime, ogni parola è inclusa. Nulla è stato rimosso. Nulla è stato omesso", ha assicurato Todd Blanche che ha condotto l'intervista a fine luglio con Ghislaine Maxwell, ora detenuta in una prigione del Texas e condannata a vent'anni di carcere.

"In verità non ho mai visto il presidente (Trump ndr,) in alcun tipo di contesto di massaggio. Non ho mai visto il Presidente in un contesto inappropriato in alcun modo. Il Presidente non è mai stato inappropriato con nessuno. Nelle volte in cui sono stata con lui, si è comportato come un gentiluomo sotto tutti gli aspetti", ha detto Maxwell, come risulta delle trascrizioni. L'interrogatorio, ripreso da Cnn e altri media americani, è stato pubblicato in un'"operazione trasparenza" da parte dell'amministrazione Trump sul caso Epstein, come fortemente richiesto dal Congresso e dalla comunità Maga dei sostenitori repubblicani.

Secondo la Cnn, nelle trascrizioni del colloquio, Maxwell ha anche affermato di non ricordare, ma è possibile, che le massaggiatrici della spa del resort Mar-a-Lago di Trump, dove Epstein era ospite, gli avessero fatto dei massaggi privati. Ha anche affermato di non aver mai reclutato una massaggiatrice di Mar-a-Lago per un massaggio privato per Epstein. "Nelle volte in cui sono stata con Trump, si è comportato come un gentiluomo sotto tutti gli aspetti", ha detto Maxwell. L'intervista è stata condotta nell'arco di due giorni dal vice procuratore generale Todd Blanche, nonché ex avvocato personale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Il Dipartimento di Giustizia ha detto di aver trasmesso i documenti di Epstein al Congresso. Lo riportano i media americani, assicurando che le trascrizioni relative al defunto condannato per reati sessuali Epstein sono state recapitate alla Commissione di vigilanza della Camera.