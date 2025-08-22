 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 22 agosto 2025, 10:50

Katz “Le porte dell’inferno si apriranno presto per Hamas a Gaza”

Katz “Le porte dell’inferno si apriranno presto per Hamas a Gaza”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - Il ministro della Difesa Israel Katz ha detto di aver approvato i piani dell'IDF per "sconfiggere Hamas a Gaza", mentre l'esercito si prepara a invadere Gaza City con una nuova offensiva. "Le porte dell'inferno si apriranno presto sugli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza, finchè non accetteranno le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo", ha sottolineato in un post sui social, ribadendo che se Hamas non capitolerà, Gaza City "diventerà come Rafah e Beit Hanoun", due città che sono state in gran parte ridotte in macerie dai bombardamenti israeliani.- foto: Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium