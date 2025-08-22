Trump: "Imporremo dazi sui mobili importati dall'estero"

(Adnkronos) - Dazi Usa sui mobili importati dall'estero. Ad annunciarli è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul proprio social 'Truth'. "I mobili provenienti da altri Paesi negli Stati Uniti saranno tassati a una tariffa ancora da determinare", scrive Trump. "Stiamo conducendo un'importante indagine tariffaria sui mobili che entrano negli Stati Uniti. Entro i prossimi 50 giorni, l'indagine sarà completata e i mobili provenienti da altri Paesi negli Stati Uniti saranno tassati a una tariffa ancora da determinare. Ciò farà ripartire il settore dell'arredamento nella Carolina del Nord, nella Carolina del Sud, nel Michigan e negli Stati di tutta l'Unione. Grazie per l'attenzione su questo argomento!".
In Breve
venerdì 22 agosto
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Eventi
Cronaca
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?