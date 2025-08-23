Cissone si trasforma: da oggi al via il Summer Camp tra smart working, natura e innovazione

Da oggi e fino al 31 agosto Cissone sarà al centro di un’iniziativa inedita, il primo Summer Camp, ideato nell’ambito del progetto CissCoworking già avviato nei mesi scorsi. Per una settimana il borgo si trasformerà in un laboratorio di lavoro condiviso, comunità e lentezza, dove lo smart working si intreccerà con la natura e con occasioni di crescita personale.

L’idea è nata da Michela Bertaina, formatrice e consigliera comunale, che con il coworking gratuito ha già introdotto nel paese una nuova dimensione di apertura. Il programma prevede sessioni di lavoro, laboratori e momenti di condivisione, accanto ad attività all’aperto come trekking, piscina panoramica ed escursioni in ebike, con la possibilità di partecipare a serate tematiche pensate per favorire l’incontro e il dialogo.

Tra le iniziative più attese spiccano due appuntamenti pubblici: mercoledì 27 agosto, Nel talk “Goal setting: impara a definire e raggiungere i tuoi obiettivi”, Bertaina, Head of Community presso Codemotion, attiva come organizzatrice in più di sei community tecnologiche, WTM Ambassador e speaker in numerosi eventi nazionali e internazionali, guiderà il pubblico in un percorso concreto per imparare a definire obiettivi realistici e sostenibili, passando dalle tecniche di retrospezione e auto-valutazione alla pianificazione con micro-goals, fino agli strumenti utili per monitorare i progressi. Un incontro pensato per studenti, professionisti e imprenditori che desiderano trasformare le proprie ambizioni in risultati tangibili, migliorando al tempo stesso produttività e benessere.

Il giorno successivo, giovedì 28 agosto alle 18, toccherà invece ad Alessandro Ferrari, laureato in Informatica Magistrale all’Università di Milano, fondatore e CEO di ARGO Vision (startup innovativa di intelligenza artificiale acquisita dal gruppo Marchesini / SEA Vision) e docente a contratto all’Università di Pavia. Con il talk “Verso la creatività sintetica: 20 anni di AI tra computer vision, startup e hype”, Ferrari accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso due decenni di evoluzione dell’intelligenza artificiale, dalla computer vision alla generative AI, mostrando come queste tecnologie abbiano trasformato ricerca, imprese e mercati globali. Il filo conduttore del Summer Camp sarà la possibilità di mescolare esperienze professionali e personali, creando connessioni autentiche in un contesto informale e accessibile. Tutte le attività sono gratuite o con costi calmierati grazie alle convenzioni attivate sul territorio, comprese quelle per l’ospitalità, con l’obiettivo di aprire il borgo a chi desidera vivere un’esperienza immersiva tra comunità e conoscenza.

Il programma