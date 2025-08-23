Esordio amaro per il Bra, la Sambenedettese si impone di misura. "Meritavamo almeno il pari"

L’avventura del Bra in Serie C comincia con un passo falso, ma non privo di segnali positivi. Al “Riviera delle Palme”, davanti a 9.162 spettatori, i giallorossi escono sconfitti per 1-0 contro la Sambenedettese. A decidere l’incontro è stato il colpo di Konate al 35’ del primo tempo, nell’unica vera occasione costruita dai padroni di casa nella prima frazione.

Il Bra, in campo con la nuova divisa bianca con richiami giallorossi e guidato dal capitano Stefano Tuzza, ha retto bene l’urto dell’esordio. Nella ripresa la squadra di Fabio Nisticò ha preso coraggio, sfiorando il pareggio in più circostanze: prima con la doppia occasione Pautassi-Morleo al 2’, poi ancora con Pautassi al 17’. Nel finale il colpo più grande: una conclusione di Brambilla nei minuti di recupero è finita alta di pochissimo sopra la traversa.

"Per nove undicesimi, compreso il sottoscritto, eravamo esordienti in questa categoria – ha spiegato Nisticò in conferenza stampa –. Non è facile debuttare in uno stadio così, ma i miei ragazzi hanno giocato una gara sontuosa, rischiando pochissimo. Siamo andati sotto nel punteggio nella migliore occasione costruita dalla Sambenedettese e in un primo tempo equilibrato. Con qualche accorgimento tattico, siamo venuti fuori nella ripresa. A mio avviso, il pari sarebbe stato il risultato corretto. Potevamo mettere maggiore incisività negli ultimi 20 metri. Veramente un buon allenamento per la nostra stagione, aver incontrato l'Arezzo e la Sambenedettese in queste prime due uscite ufficiali".

A rendere speciale la serata, al di là del campo, ci hanno pensato anche i tifosi: i dieci sostenitori braidesi presenti a San Benedetto sono stati accolti con cartocci di pesce fritto e bevande, offerti dalla società marchigiana in collaborazione con un’azienda locale. Uno striscione nel settore ospiti ha suggellato lo scambio con ironia: Grazie Samb per l’ospitalità, al ritorno salsiccia per gli ultrà!

Un gesto che ha fatto breccia sui social, dove i supporters giallorossi hanno immortalato una prima storica, vissuta in diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW. Un “friday night” che, nonostante il risultato, resterà scolpito nei cuori e negli archivi del club presieduto da Giacomo Germanetti: B come brividi, ma soprattutto come Bra.