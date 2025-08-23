La Vuelta di Spagna è partita: Saluzzo e il territorio l’attendono per domani

Saluzzo saluta la Vuelta alla rotonda di corso Roma e via Savigliano

Dopo la partenza, la prima in assoluto in Italia, della tappa numero uno della "Salida oficial" ( la grande partenza) della Vuelta di Spagna 2025, oggi alla Reggia di Venaria Reale, il Piemonte che, nell'edizione appena varata di una delle competizioni ciclistiche più prestigiose al mondo, è palcoscenico di 4 tappe, attende per domani, domenica 24 agosto, la sua seconda tappa: Alba -Limone Piemonte.

Un percorso lungo di 159,6 chilometri per un dislivello positivo di 1.884 metri. La tappa cuneese che partirà alle 13.35 da Alba, con arrivo previsto a Limone (quota 1.400) intorno alle 17.30, toccherà l’Albese, il Saviglianese, il Saluzzese e il Cuneese.

La cronotabella ufficiale prevede il passaggio (in via Savigliano e corso Roma tra le 14,50 - 14, 56) dei 184 corridori, divisi in 23 squadre, preceduti dal colore della carovana.

L’ex Capitale del Marchesato attende il passaggio con emozione e con l'orgoglio di essere inclusa nella tappa della competizione: una vetrina prestigiosa per raccontare le eccellenze artistiche, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche dei territori che attraversa.

Ogni frazione della corsa per la conquista della maglia rossa è seguita mediamente da milioni di telespettatori, in oltre 190 Paesi del mondo, dicono i dati della Vuelta a Espana.

Modifiche alla viabilità a Saluzzo

Dalle 8 al termine della gara, previsto intorno alle 15.20, divieto di sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli, nelle vie: Strada Provinciale 662, via Savigliano, corso Roma, via Cuneo e strada Provinciale 589.

Dalle 13.15 sospesa la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli al seguito della gara, quelli di emergenza ed in servizio di Polizia stradale, nelle vie: Strada Provinciale 662, via Savigliano, corso Roma, via Cuneo e Strada Provinciale 589.

Durante la sospensione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti interessati dal movimento dei concorrenti; è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti; è fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada interessata dal percorso della competizione se non autorizzati dal personale addetto.

La cronotabella Ufficiale

ALBA-LIMONE PIEMONTE - DOMENICA 24 AGOSTO

Alba 13.35; Piana Biglini 13.55; Cinzano 14.02-14.03; Pollenzo 14.04-14.05; Salita Bergoglio 14.13-14.14; Marene 14.24-14.27; Savigliano (Strada Suniglia, via del Sole, via Muratori) 14.33-14.37; Saluzzo (via Savigliano, corso Roma) 14.50-14.56; Manta 14.55-15.01; Verzuolo 14.58-15.04; Piasco 15.03-15.10; Rossana 15.09-15.17; Busca 15.20-15.28; San Chiaffredo 15.28-15.37; Roata Rossi 15.33-15.43; Madonna dell’Olmo 15.39-15.49; Cuneo (corso Soleri, piazza Galimberti, via Roma, circonvallazione Nord) 15.42-15.52; Beinette 15.55-16.07; Pianfei 16.04-16.17; Branzola 16.10-16.23; Villanova Mondovì 16.11-16.25; Sacconi 16.20-16.34; Chiusa Pesio 16.25-16.40; Peveragno (via Ambrosino, via Vittorio Veneto, via Pellegrini) 16.32-16.48; Boves 16.40-16.56; Borgo San Dalmazzo (via Matteotti, via Vittorio Veneto) 16.48-17.04; Roccavione 16.51-17.08; Robilante 16.55-17.13; Vernante 17.03-17.21; Limone Piemonte 17.12-17.33; Limone 1400 17.21-17.40.