Cane ferito recuperato sul sentiero delle Cascate di Stroppia ad Acceglio

Attimi di apprensione pomeriggio di oggi, sabato 23 agosto, ad Acceglio, sul sentiero che porta alle Cascate di Stroppia.

Intorno alle 16.30 i proprietari di un cane di media taglia hanno lanciato l’allarme: l’animale, dopo essersi scorticato entrambe le zampe, non era più in grado di proseguire la camminata.

Sul posto è intervenuta la squadra Saf dei Vigili del Fuoco di Cuneo, con il supporto dei volontari di Dronero. L’operazione di recupero, avvenuta a circa mezz’ora di cammino dalla strada principale, si è conclusa senza problemi e ha permesso di riportare in sicurezza il cane ai suoi proprietari.