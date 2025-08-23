 / Cronaca

Cronaca | 23 agosto 2025, 19:13

Cane ferito recuperato sul sentiero delle Cascate di Stroppia ad Acceglio

Intervento della squadra Saf dei Vigili del Fuoco di Cuneo e dei volontari di Dronero: l’animale non riusciva a proseguire per le ferite alle zampe

Attimi di apprensione pomeriggio di oggi, sabato 23 agosto, ad Acceglio, sul sentiero che porta alle Cascate di Stroppia. 

Intorno alle 16.30 i proprietari di un cane di media taglia hanno lanciato l’allarme: l’animale, dopo essersi scorticato entrambe le zampe, non era più in grado di proseguire la camminata.

Sul posto è intervenuta la squadra Saf dei Vigili del Fuoco di Cuneo, con il supporto dei volontari di Dronero. L’operazione di recupero, avvenuta a circa mezz’ora di cammino dalla strada principale, si è conclusa senza problemi e ha permesso di riportare in sicurezza il cane ai suoi proprietari.

redazione

