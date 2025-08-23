Castagnito piange Michele Cortese, volto buono e instancabile della comunità

Si è spento all’età di 82 anni nella sua abitazione Michele Cortese, figura molto conosciuta e stimata a Castagnito. In pensione da camionista, Cortese ha dedicato gran parte della sua vita alla comunità: sempre presente e partecipe in parrocchia, era tra i primi ad organizzare e sostenere gli avvenimenti del paese.

Il suo impegno si è distinto anche nel mondo del volontariato: per anni ha fatto parte del direttivo della Fidas, portando avanti con passione i valori della solidarietà. Uomo buono e profondamente legato alla famiglia, lascia la moglie Raffaela, i figli Giulio, Antonella e Cinzia e numerosi nipoti.

Il figlio Giulio è l’attuale sindaco di Castagnito, mentre la figlia Cinzia è conosciutissima in paese per il suo impegno nelle attività educative e associative, in particolare come animatrice dell’estate ragazzi.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione in paese. Tra i messaggi di cordoglio, anche quello della Giunta, dell’Amministrazione e dei dipendenti comunali, insieme con le Pro Loco di Castagnito e San Giuseppe che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia, sottolineando quanto Michele sia stato un punto di riferimento per l’intera comunità.

Lascia la moglie Raffaella, i tre figlio Giulio con Laura, Antonella con Alain e Cinzia. Oltre i nipoti Noemi, Nicolò, Nives, Edoardo, Leandro, Filippo, Adelaide, Lucrezia, Giosuè e Jacopo.

I funerali si svolgeranno lunedì 25 agosto, alle ore 10, nel Salone Casa San Giuseppe di Castagnito. Veglia di preghiera il giorno precedente, domenica 24 agosto, alle 21 sempre nel Salone San Giuseppe.