Riapre il Micro Nido di Piano Quinto: iscrizioni aperte

Dopo cinque anni di chiusura, il Micro Nido di Piano Quinto torna ad accogliere i più piccoli in un ambiente familiare, sicuro e stimolante.

La struttura sarà aperta con orario 7.30 – 17.30, con la possibilità di prolungamento fino alle 18.00, per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Sono disponibili posti limitati e sarà possibile usufruire del Bonus Nido.

La gestione è affidata a Deborah Tentori, con 13 anni di esperienza nel settore e già titolare di altre realtà educative del territorio: Winnie e Winnie 2 a Caraglio, Arcobaleno e Arcobaleno 2 a San Rocco di Bernezzo, e Gli Amici di Winnie a Robilante.

All’interno della struttura opera personale qualificato, con un progetto educativo basato sulla pedagogia esperienziale e sull’outdoor education, per favorire lo sviluppo armonico e naturale dei bambini attraverso esperienze dirette e attività all’aperto.

Info e iscrizioni: 345 4119240

Email: deborahtnt93@gmail.com



