Ceva, Luca Rosso vince il terzo Memorial Alberto Cajro

Si è concluso a Ceva il Torneo di Tennis Cebano – terzo Memorial Alberto Cajro di terza categoria, che ha visto trionfare Luca Rosso, vincitore della finale contro Gianmaria Armando con il punteggio di 6-2, 6-0.

Grande spettacolo anche nelle fasi precedenti, in particolare nella semifinale tra Rosso ed Edoardo Cavallo, descritta dagli organizzatori come una partita di straordinaria intensità e spettacolarità.

Il club ha ringraziato gli sponsor – Fruttero Sport, Caffè del Borgo Ceva e Batasiolo – per il sostegno, oltre a tutti i giocatori partecipanti. Un grazie speciale anche a Davide Panzetti e al suo coach Jack Granata dello STC di San Colombano al Lambro, ospiti fissi e sempre molto apprezzati.

Ora l’attenzione si sposta sulla Tanaro Cup, prima edizione del nuovo evento che si terrà a Ceva durante la Mostra del Fungo e che metterà di fronte i vincitori dei tornei di Ceva e Garessio.