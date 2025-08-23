Venaria in rojo per la Vuelta: la Reggia è pronta per la storica salida [FOTO]

Venaria Reale si veste di "rojo" per la partenza della Vuelta. Capitale del ciclismo per un giorno, la città si è trasformata e accoglie appassionati da tutto il mondo. Il tempo è clemente, con sole e il ritorno del caldo in un ultimo sussulto di estate.



Il km zero tributo al Campionissimo

Il fulcro dell'evento non poteva che non essere la Reggia e via Andrea Mensa, trasformata in passerella per i campioni che alle 12:55 partiranno da qui in modalità non competitiva. La gara vera e propria, infatti, inizierà da Torino, precisamente in corso Casale, di fronte al Motovelodromo e alla statua dell'immortale Fausto Coppi. Prima, una pedalata non competitiva che da Venaria porterà Vingegaard e colleghi in giro per le strade di Torino, come corso Grosseto, Potenza e Regina Margherita.



La città sabauda si colora di rosso

A Venaria statue rosse di ciclisti salutano l'arrivo degli appassionati. Un primo stand di prodotti ufficiali è sorto in Piazza dell'Annunziata, mentre in piazza della Repubblica, di fronte alla Cappella di Sant'Uberto, c'è il padiglione dell'organizzazione. Una grande scritta in rosso "@La Vuelta 90" campeggia al centro del Cortile della Reggia, celebrando il 90esimo anniversario della storica corsa, giunta all'80esima edizione.