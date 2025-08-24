Comitato Pro San Giovanni Perucca di Trinità, il presidente Giorgio Costamagna: “Associazione mix di giovani e adulti al servizio dei frazionisti”

Ne “La Casetta”, così si chiama il salone del Comitato Pro Giovanni Perucca di Trinità (concesso in comodato d’uso dal Comune), si forma un “laboratorio” dove nascono idee e si evolvono molte iniziative, vuoi per volere dei suoi frazionisti, vuoi per merito innanzitutto dei suoi undici sinora componenti attivi.

Giorgio Costamagna è il presidente di tale associazione da due mandati, con il secondo agli sgoccioli, che attende di essere rinnovato nel 2026.

“In generale porteremo avanti la nostra realtà, a prescindere da quello che l’esito della mia riconferma o meno. Siamo un bel gruppo, nella stragrande maggioranza formato da giovani, con alcuni membri più adulti della passata Pro loco. La realtà esiste da tradizione sin da fine anni ’70 e propone due appuntamenti fissi: tre giorni di festa a giugno per la Festa patronale della frazione di San Giovanni Battista e poi a settembre, per quest’anno sabato 6, una serata per la Festa della Madonnina in devozione alla cappella all’interno della località dei Perucca. Su richiesta riprenderemo inoltre a grande richiesta la cena della Bagna Caöda a metà novembre, mentre nel 2026 riserveremo un appuntamento con il Bollito riservato ai frazionisti”: specifica Costamagna.

Sul rapporto con l’amministrazione comunale: “La sindaca Zucco e la sua squadra ci hanno sempre riservato tanta disponibilità. Il vice sindaco Giovenale Dotta è molto legato a San Giovanni, essendone frazionista. Ci sono molto vicini, come è giusto nei confronti di un piccolo Comune verso una piccola frazione come la nostra. Grazie all’amministrazione abbiamo la concessione di una struttura comunale al coperto, chiamata “La Casetta” , dotata di una cucina, un bagno, una sala riunioni, un angolo bar e un salone delle feste che può contenere in tutto 100 persone”.