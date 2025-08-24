Los hombres del mundo han saludado la Vuelta a España: a Cuneo un omaggio speciale alla corsa ciclistica

L'omaggio degli Uomini di Mondo ai ciclisti della Vuelta di Spagna è avvenuto presso la testata del ponte vecchio di Cuneo, dov'è posizionato da mesi un cartello di benvenuto per chi sta entrando in città, ormai conosciuta da tutti come quella degli "Uomini di Mondo", dalla celebre battuta di Totò nella quale il comico napoletano affermava d'aver svolto per ben tre anni, proprio nel capoluogo piemontese, il servizio militare.

Posizionato il pulmino dell'associazione a bordo strada e srotolato lo striscione di 8 metri, s'è reso omaggio alla corsa ciclistica spagnola, eccezionalmente di passaggio nel nostro territorio per la prima volta.

Come si conviene alle corse su bicicletta, l'atmosfera è apparsa subito speciale, un festa per chiunque si avvicini a questo sport. Sia per chi lo pratichi, lo organizzi e per gli spettatori che lo seguono a bordo strada.

L'accoglienza degli Uomini di Mondo è stata ricambiata dai saluti che quasi tutti i partecipanti la carovana della corsa, hanno rivolto ai componenti dell'associazione presenti sul posto. Sia da parte dei poliziotti in motocicletta, ma anche quelli in auto che spesso azionavano le sirene accompagnate da un saluto con la mano.

Questo sport ha un fascino particolare che dura da oltre un secolo, altrimenti non si spiega perché il pubblico aspetti tanto tempo a bordo strada il passaggio dei lori beniamini, e solo pochi secondi dopo tutto è finito, però consapevoli di avere avuto un'amozione grande che ci si porta dentro il cuore a lungo.