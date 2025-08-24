L'associazione Culturale Immigrati Alba: “Pronti a collaborare per un carcere più sicuro e umano”

L’Associazione Culturale Immigrati Alba ODV (A.C.I.A.) interviene dopo il grave episodio di violenza verificatosi nella Casa di reclusione “G. Montalto” in cui sono rimasti feriti due agenti, esprimendo piena solidarietà agli agenti della Polizia penitenziaria rimasti feriti.

L’associazione, da anni impegnata in attività di volontariato e integrazione sul territorio, sottolinea la necessità di garantire condizioni di lavoro sicure per chi opera all’interno del carcere, senza dimenticare il valore dei percorsi educativi e trattamentali rivolti alle persone detenute.

“È fondamentale – spiega il presidente Abdel Elbounadi – che la Casa di reclusione torni quanto prima a pieno regime, con servizi moderni e adeguati. Siamo disponibili a collaborare, attraverso attività di mediazione culturale e supporto sociale, per contribuire a costruire un ambiente più sicuro e umano, a beneficio di tutta la comunità”.