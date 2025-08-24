Priocca piange Carlo Cordero, ex consigliere comunale e socio del Gruppo Alpini "Monsignor Casetta"

Carlo Cordero aveva 71 anni

Lutto a Priocca per la scomparsa di Carlo Cordero (Munaju), deceduto all'età di 71 anni.

Ex consigliere comunale, era molto conosciuto in paese anche per la sua attività nel Gruppo Alpini "Monsignor Casetta" che si unisce al dolore della famiglia

Lascia la moglie Irma, i figli Gianluca con Pamela, Massimo con Angela, i nipoti Simone con Sara, Irene Giacomo e Tommaso oltre alla sorella Maria Teresa i fratelli Gianpiero e Paolo, parenti e amici.

I funerali si svolgeranno martedì 26 agosto, alle 16, nella parrocchia di S.Stefano di Priocca (partenza dall'abitazione di via Umberto I 75).

La veglia di preghiera sarà celebrata lunedì 25, sempre nella parrocchia di Priocca, alle 20,30.