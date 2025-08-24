Robilante: musei aperti aspettando la Vuelta

Oggi, domenica 24 agosto (con orario 10-12) i musei di Robilante (Fisarmonica ed il Mu.s.Com -Museo del suono) invitano a varcare le loro soglie per scoprire le tante curiosità che racchiudono.

Un’occasione unica per i numerosi turisti presenti in Valle Vermenagna in attesa del passaggio pomeridiano della Vuelta (la terza corsa più antica tra i Grandi Giri del ciclismo su strada professionistico, dopo il Giro d'Italia e il Tour de France) per scoprire le tante curiosità che racchiudono: apprendere come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo della Fisarmonica, oppure conoscere in maniera semplice e concreta le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com).

Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394, sito internet https://www.museofisarmonica.com/

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com; 3489554673; Facebook Mu.S.Com





