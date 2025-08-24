UNVS: lo sport come lo vedo io...gioco a fare il giornalista

Individuata dal Consiglio Direttivo capitanato dal Presidente Giuseppe Gandino, giovedì 2 ottobre è la data fissata per la cerimonia finale di uno storico progetti per anni sostenuto prima dalla Fondazione CRBra e poi CRC ed oggi fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale di Bra con alla base il progetto "Studia e fai Sport" riconoscendo a tutto tondo ai componenti dello staff dirigente dell'U.N.V.S. braidese un ruolo importante di formatori visto anche la certificazione rilasciata dal MIM - Ministero dell'Istruzione e del Merito capaci ad operare con consona e sana professionalità nel contesto scolastico.

Ecco allora che dopo un cammino lungo un intero anno scolastico, il 2024/'25, l'Auditorium BPER Banca accoglierà le classi degli studenti della primaria, classi IV che grazie a dirigenti scolastici ed affiancati dai docenti, in modo impegnato hanno lavorato, mese dopo mese, su argomenti legati sì al sociale ed alla comunità ed improntati principalmente sul mondo dello sport e del volontariato.

Un'azione didattico formativa avvalorata anche dal partenariato di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo con l'operatività del Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero, sinergie importanti ed utili anche a pensieri e riflessioni per la crescita degli studenti negli aspetti culturali, ma anche e soprattutto umani.

"Da anni operiamo nel mondo della scuola e se è vero che operiamo in un contesto di mero volontariato, l'azione profusa in modo costante e continuativo da ben 18 anni ha portato a coinvolgere migliaia di studenti a cui abbiamo stimolato una cultura fatta di attenzione verso i soggetti fragili, la diversa abilità e di tutti coloro che necessitano di un aiuto, un modo differente di welfare sociale che ha caratterizzato il modus operandi della nostra realtà associativa" - afferma il Presidente Gandino che conclude - "La cerimonia finale del 02 Ottobre 2025 porterà ad un "grazie" tangibile rivolto alle varie direzioni didattiche, da tempo al nostro fianco, riconoscendo anche alcuni studenti, dei vari plessi scolastici, che si son particolarmente distinti nello cimentarsi "giornalista" un momento fondamentalmente di festa tanto atteso quanto voluto".