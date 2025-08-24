Hockey: vacanze finite per le squadre braidesi, all'orizzonte l'obiettivo Supercoppa

Riparte la stagione. Per le ragazze della Lorenzoni Bra le vacanze di agosto sono state corte: troppo vicino ed importante l' appuntamento di Supercoppa che le vedrà impegnata a Roma il 13 settembre nella gara che assegnerà il trofeo sia per le donne che per gli uomini braidesi.

Le atlete della Lorenzoni ne hanno conquistate, per ora, ben quattro e gli uomini dell' HC Bra 3 totali.

Questi risultati dimostrano l'importanza della competizione per le squadre braidesi, tanto da anticipare la preparazione delle due squadre d' Elite, rinnovate e potenziate.

La formazione del presidente Calonico vede la conferma del tecnico ucraino Koshelenko alla guida, mentre ha operato due importanti sostituzioni: al posto di Ana Kourovska e di Justina Aspillaga sono arrivate Loli Munoz, difensore argentina di Cordoba e Sofia Vercelli, attaccante italo-argentina che ha lasciato la romana Capitolina che aveva aiutato a salvare in Elite.

Purtroppo non ancora in campo, nella prima parte di campionato, Pilar De Biase che sta recuperando a seguito da un intervento al crociato. Per lei, per ora, un impegno tecnico nel prossimo importantissimo stage di perfezionamento dei giovani guidato da tecnici olandesi, organizzato dalla Lorenzoni in collaborazione con la Scuola Hockey.

Prevista la partecipazione di una ottantina di ragazzi e ragazze under 16 provenienti da tutta Italia per una tre giorni intensa sul doppio impianto di Viale Madonna Fiori.