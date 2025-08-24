 / Sport

Vuelta a España 2025, a Limone Vingegaard batte Ciccone e fa sua la seconda tappa

Arrivo in volata con il danese che si è imposto in salita

La seconda tappa della Vuelta a España 2025 targata Piemonte parla danese.

Jonas Vingegaard, ciclista del Team Visma- Lease a Bike, è arrivato per primo al traguardo di Limone Piemonte, aggiudicandosi la seconda frazione scattata ad Alba. 

Una tappa purtroppo, caratterizzata nel suo finale dalla pioggia, conclusasi in volata con Vingegaard che si è imposto su Giulio Ciccone della Lidl Trek. Terzo il francese David Gaudu della Groupama-Fdj. 

Un finale scoppiettante con il corridore italiano beffato solo nel finale in una cornice di pubblico spettacolare. 

Lucio Parodi

