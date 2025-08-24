 / 

Maltempo, forte temporale sulla Romagna: allagamenti e alberi caduti

(Adnkronos) - Allagamenti, alberi caduti e danni agli stabilimenti balneari a causa di una violenta ondata di maltempo, con forte vento, che ha colpito all'alba la Romagna. "Il temporale delle 4.30, con forte vento e precipitazioni intense, ha provocato l’allagamento di strade e la caduta di alcuni alberi a Milano Marittima - si legge su un post del sindaco di Cervia Mattia Missiroli - È attivo il monitoraggio del territorio. Si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti". 

Sulla linea Rimini-Ravenna la circolazione ferroviaria è sospesa dalle ore 6 tra Rimini e Igea Marina per i danni causati dal maltempo. E' in corso l'intervento dei tecnici di Rfi.  

