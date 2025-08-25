Alba, lunghe code in tangenziale nella giornata di rientro dalle vacanze estive

Lunghe code questa mattina, lunedì 25 agosto, sulla tangenziale di Alba, dove stanno proseguendo i lavori di manutenzione lungo che interessano l'arteria stradale e che sono propedeutici per intervenire nel tratto all’altezza dello svincolo Alba Est/Mogliasso in direzione Cuneo.

I lavori hanno preso avvio proprio oggi, giornata del grande controesodo dalle vacanze estive, causando code e rallentamenti. La tangenziale è infatti interessata da un parziale restringimento di carreggiata nelle fasce diurne.

In dettaglio da lunedì 25 fino a venerdì 29 agosto nella fascia oraria dalle 07:00 alle 18:00 è previsto il restringimento della carreggiata destra in direzione Cuneo con chiusura della corsia di marcia.

Da lunedì 25 fino a venerdì 29 agosto nella fascia oraria dalle 19:00 alle 07:00 è previsto il restringimento della carreggiata sinistra in direzione Cuneo con chiusura della corsia di sorpasso.

Da giovedì 28 a venerdì 29 agosto, in orario notturno dalle 20:00 alle 07:00, saranno chiuse al traffico entrambe le corsie di marcia, con – già a partire da mercoledì 27 e fino a sabato 30 agosto in orario notturno - direzione obbligatoria a destra sullo svincolo in uscita in direzione Alba Est/Mogliasso e chiusura al traffico dello svincolo in entrata in tangenziale da Alba Est/Mogliasso in direzione Cuneo.