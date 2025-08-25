Bra, sicurezza in città: è tempo di affrontare i problemi, non di minimizzarli

Bra è da giorni teatro di episodi di cronaca inaccettabili, che generano una crescente preoccupazione tra i cittadini. Un’allarmante escalation di episodi criminosi, furti, atti vandalici e situazioni di degrado urbano che non sono eventi isolati, ma fenomeni evidenti che da tempo interessano la comunità e che impongono una riflessione seria e urgente da parte dell’Amministrazione cittadina.

“Non è il momento di creare allarmismi, ma neppure quello di minimizzare, giustificare o far finta che tutto stia andando per il meglio - dichiarano i consiglieri comunali Sergio Panero e Davide Tripodi. - Per questo chiediamo al Sindaco e al Presidente della Commissione Sicurezza di convocare con urgenza una seduta straordinaria della Commissione, per informare il Consiglio comunale sulle misure già adottate e, soprattutto, per discutere quali azioni concrete l’Amministrazione intenda mettere in campo per garantire la sicurezza dei cittadini”.