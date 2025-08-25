 / Attualità

Attualità | 25 agosto 2025, 16:01

La Camera di Commercio di Cuneo premiata da Unioncamere

Ottenuto un riconoscimento nazionale per il progetto a favore dell’occupazione giovanile

Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo

La Camera di Commercio di Cuneo ha ricevuto uno dei più importanti riconoscimenti nazionali nell’ambito del Fondo Perequativo 2021-2022 “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”. 

Il progetto presentato dall’Ente si è classificato al secondo posto nella graduatoria nazionale stilata da Unioncamere, conseguendo il premio di € 75.000

“Il premio rappresenta un importante traguardo per la nostra Camera e, soprattutto, un riconoscimento del valore e della dedizione del nostro personale. All’inizio di questo mandato ho indicato i giovani come la prima linea strategica alla quale guardare, per costruire un futuro che sappia valorizzare le nuove generazioni, fornendo loro strumenti e competenze concrete per affrontare il mercato del lavoro in continua evoluzione – afferma il presidente Luca CrosettoQuesto premio sarà per il nostro Ente un ulteriore incentivo a lavorare in rete per sviluppare sinergie positive tra imprese, innovazione e formazione, a beneficio di tutto il territorio.”

Questo successo è il riconoscimento dell’impegno e della capacità del personale camerale dedicato a sviluppare iniziative e progetti con le istituzioni scolastiche per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e delle imprese, promuovendo, in sinergia con le associazioni datoriali, i partner territoriali e il sistema camerale nazionale, l’inserimento lavorativo dei giovani e sostenendone l’imprenditorialità attraverso percorsi formativi mirati, strumenti digitali innovativi e iniziative di orientamento. Tra le attività che maggiormente hanno contribuito al riconoscimento si evidenziano:

- ROADSHOW “Sportello Nuove Imprese”: incontri presso gli istituti scolastici per presentare agli studenti le opportunità imprenditoriali locali e i servizi camerali a supporto dell’autoimprenditorialità, inclusa la piattaforma dedicata. 

- “STARTUP SCHOOL: il tuo viaggio imprenditoriale”: percorso formativo realizzato in collaborazione con l’Incubatore del Politecnico di Torino (I3P), che guida gli studenti nella concretizzazione delle proprie idee imprenditoriali attraverso attività laboratoriali. 

- Premio “TOP of the PID school!”: iniziativa che valorizza progetti innovativi e digitali sviluppati dagli alunni delle scuole superiori cuneesi, promuovendo la cultura digitale e le discipline STEM anche in contesti scolastici non tecnici.

- “GREEN & DIGITAL Manager”: percorso formativo gratuito rivolto a professionisti e diplomati/laureati in cerca di occupazione, finalizzato ad accrescere competenze specifiche nel campo della sostenibilità e del digitale. Le imprese sono invitate a conoscere e utilizzare i servizi offerti dal PID – Punto Impresa Digitale, che rappresentano un’opportunità concreta per migliorare la competitività e favorire il dialogo con i giovani in cerca di occupazione.

cs

