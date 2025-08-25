La Camera di Commercio di Cuneo premiata da Unioncamere

La Camera di Commercio di Cuneo ha ricevuto uno dei più importanti riconoscimenti nazionali nell’ambito del Fondo Perequativo 2021-2022 “Competenze per le imprese: orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro”.

Il progetto presentato dall’Ente si è classificato al secondo posto nella graduatoria nazionale stilata da Unioncamere, conseguendo il premio di € 75.000.

“Il premio rappresenta un importante traguardo per la nostra Camera e, soprattutto, un riconoscimento del valore e della dedizione del nostro personale. All’inizio di questo mandato ho indicato i giovani come la prima linea strategica alla quale guardare, per costruire un futuro che sappia valorizzare le nuove generazioni, fornendo loro strumenti e competenze concrete per affrontare il mercato del lavoro in continua evoluzione – afferma il presidente Luca Crosetto – Questo premio sarà per il nostro Ente un ulteriore incentivo a lavorare in rete per sviluppare sinergie positive tra imprese, innovazione e formazione, a beneficio di tutto il territorio.”

Questo successo è il riconoscimento dell’impegno e della capacità del personale camerale dedicato a sviluppare iniziative e progetti con le istituzioni scolastiche per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e delle imprese, promuovendo, in sinergia con le associazioni datoriali, i partner territoriali e il sistema camerale nazionale, l’inserimento lavorativo dei giovani e sostenendone l’imprenditorialità attraverso percorsi formativi mirati, strumenti digitali innovativi e iniziative di orientamento. Tra le attività che maggiormente hanno contribuito al riconoscimento si evidenziano:

- ROADSHOW “Sportello Nuove Imprese”: incontri presso gli istituti scolastici per presentare agli studenti le opportunità imprenditoriali locali e i servizi camerali a supporto dell’autoimprenditorialità, inclusa la piattaforma dedicata.

- “STARTUP SCHOOL: il tuo viaggio imprenditoriale”: percorso formativo realizzato in collaborazione con l’Incubatore del Politecnico di Torino (I3P), che guida gli studenti nella concretizzazione delle proprie idee imprenditoriali attraverso attività laboratoriali.

- Premio “TOP of the PID school!”: iniziativa che valorizza progetti innovativi e digitali sviluppati dagli alunni delle scuole superiori cuneesi, promuovendo la cultura digitale e le discipline STEM anche in contesti scolastici non tecnici.

- “GREEN & DIGITAL Manager”: percorso formativo gratuito rivolto a professionisti e diplomati/laureati in cerca di occupazione, finalizzato ad accrescere competenze specifiche nel campo della sostenibilità e del digitale. Le imprese sono invitate a conoscere e utilizzare i servizi offerti dal PID – Punto Impresa Digitale, che rappresentano un’opportunità concreta per migliorare la competitività e favorire il dialogo con i giovani in cerca di occupazione.