L'Uncem presenterà a Vicoforte il "Rapporto montagne Italia 2025"

Martedì 2 settembre alle ore 17 nella sala polifunzionale comunale situata in via Al Santuario, presso gli edifici scolastici, l’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) presenterà il “Rapporto Montagne Italia 2025” redatto nell’ambito del Progetto Italiae del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"La presenza di Amministratori comunali e di loro collaboratori sarà molto gradita - dice il sindaco, Gian Pietro Gasco -, come quella degli operatori economici che possono essere maggiormente interessati allo sviluppo del nostro territorio".

Il progetto è attuato dall’UNCEM e descrive la contemporaneità nelle montagne italiane tra criticità, opportunità e nuovo protagonismo con le dinamiche socioeconomiche che le caratterizzano e le strategie territoriali che le attraversano. E’ una bella occasione per riflettere su un tema importante per tutti e soprattutto per gli Amministratori comunali e per gli operatori economici e gli imprenditori protagonisti dello sviluppo delle nostre zone e del futuro delle aree di montagna.

Interverranno il sindaco di Vicoforte, Gian Pietro Gasco, il consigliere Sebastiano Massa, in qualità di consigliere nazionale UNCEM e membro della Fondazione Montagne Italia, il presidente provinciale Luca Robaldo, il presidente dell’Unione Montana Mondolè Adriano Bertolino, il vicepresidente di ANCI Piemonte Michele Pianetta e, per UNCEM, il presidente regionale Roberto Colombero insieme al presidente nazionale Marco Bussone.