Attualità | 25 agosto 2025, 09:07

Riapre la biblioteca civica di Roccavione

Da lunedì 5 agosto nuovi orari, sezione bimbi rinnovata (2–6 anni) e servizio garantito da sei volontari

Riapre oggi, lunedì 25 agosto, la biblioteca civica “Italo Calvino” di Roccavione, in piazza Don G.B. Chesta. La struttura torna ad accogliere il pubblico dopo un periodo di riorganizzazione e rinnovamento degli spazi, con un intervento mirato sulla sezione dedicata ai più piccoli (2–6 anni), resa più funzionale e accogliente per letture e prime attività di avvicinamento ai libri.

Gli utenti potranno usufruire dei servizi di consultazione in sede e di prestito librario. Gli orari di apertura al pubblico sono fissati il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 18 e il mercoledì dalle 9 alle 12.

«La biblioteca è un presidio culturale e sociale fondamentale per la nostra comunità: la riapertura, con uno spazio bambini rinnovato, è un investimento sulla crescita culturale di Roccavione», ha dichiarato il sindaco, Paolo Giraudo, che aggiunge: "Il funzionamento quotidiano del servizio è assicurato da sei volontari, persone indispensabili che svolgono un servizio fondamentale, ai quali l’Amministrazione rivolge un ringraziamento per l’impegno e la disponibilità dimostrati".

Per informazioni: biblioteca civica “Italo Calvino”, piazza Don G.B. Chesta, Roccavione. Orari: lunedì e venerdì 15–18; mercoledì 9–12.

comunicato stampa

