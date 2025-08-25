Rifreddo, grande successo per il concerto delle Voci del Monviso e festeggiati gli Anniversari di Matrimonio

Un grande successo per la terza edizione della festa di “Maria Regina”, a cui la chiesa di Rifreddo è dedicata, che ha visto un weekend ricco di eventi a partire da giovedì 21 agosto, quando la comunità si è riunita al Santuario di Valmala, accompagnata dal parroco don Angelo Vincenti.

I festeggiamenti sono continuati venerdì 22, festa liturgica di Maria Regina, con la festa alla croce di Rifreddo, che ha visto un bel gruppo di Rifreddo radunarsi in cima al Monbracco e fare un bel pranzo comunitario presso il Rifugio Mulatero. Alla sera la santa messa al Santuario del Devesio ha riunito la comunità al bianco santuario che sovrasta il piccolo paese della Valle Po.

Al sabato “Le Giovani Voci del Monviso”, “Le Voci del Monviso”, i “Polifonici del Marchesato” si sono esibiti in uno splendido concerto sotto alla tendostruttura comunale nel campo sportivo parrocchiale con un viaggio nel tempo e nella storia dai brani più classici al recente pop, passando per alcuni brani della tradizione popolare piemontese, che ha visto una numerosa partecipazione di persone provenienti da diverse comunità della valle Po.

Il culmine dei festeggiamenti è stata la domenica. Una cerimonia che ha visto la celebrazione delle coppie di sposi rifreddesi che festeggiano le ricorrenze di anni tondi (cinque, dieci e così via) delle loro unioni.

Il tutto è partito con i labari delle varie associazioni ed il sindaco Elia Giordanino, che hanno fatto il loro ingresso in chiesa dando così una veste formale alle celebrazioni. Celebrazioni che hanno poi visto la Santa Messa, l’istituzione della Festa della di Maria Regine e gli auguri alle tante coppie intervenute. Proprio su questo fronte va fatto notare come in chiesa ci fossero anche persone unite in matrimonio da ben 55 anni.

“Una manifestazione molto partecipata e che ha attirato un gran numero di persone a tutti gli eventi organizzati dalla Parrocchia di Rifreddo - commenta il sindaco Elia Giordanino – Ringraziamo don Angelo per la costante e forte collaborazione che fa da collante tra la parrocchia e l’amministrazione comunale, nell’organizzazione di eventi e manifestazioni e tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione, in primis Adalberto Amici direttore dei due cori che si sono esibiti, per lo straordinario concerto che hanno regalato alla comunità di Rifreddo."

"La festa di Maria Regina è anche il modo per ringraziare le coppie che festeggiano gli anniversari di matrimonio e per il secondo anno consecutivo rappresenta un evento sia culturale che religioso importante per la nostra comunità”, conclude il sindaco.