Attualità | 25 agosto 2025, 10:39

Un maxi murales dà il benvenuto a chi arriva a Pianfei

L'opera è stata realizzata dal writer Benjisgraff, in collaborazione con il Comune, e ha fatto da 'sfondo' al passaggio della Vuelta

Ha fatto da sfondo allo spettacolare passaggio della Vuelta ieri, domenica 24 agosto, il nuovo murales che accoglie chi passa nel comune di Pianfei.

L’opera, realizzata sulla salita dei Fulcheri, è stata creata dal giovane writer Benjisgraff con il solo utilizzo della bomboletta spray.

Lunga 14 metri e altra due ha riscosso ampio apprezzamento in paese: “È veramente bella - commenta il sindaco, Marco Turco -. Ringrazio il consigliere Alessandro Tomatis che ha seguito le varie fasi che hanno portato alla realizzazione del murales che ora dà a tutti il benvenuto nel nostro splendido paese”.

Arianna Pronestì

