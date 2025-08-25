 / Cronaca

Cronaca | 25 agosto 2025, 19:51

Cravanzana, soccorsa una donna smarrita: Vigili del fuoco al lavoro per individuarla

La donna, disorientata ma in grado di chiamare i soccorsi, non ha saputo indicare la posizione. Sul posto squadre da Alba e Cortemilia

Immagine archivio

Immagine archivio

Momenti di apprensione a Cravanzana, nell’Alta Langa, dove è in corso un’operazione di soccorso a una donna che ha chiesto aiuto ma non è riuscita a fornire indicazioni precise sul luogo in cui si trova.

La signora, che al momento appare disorientata ma cosciente, è riuscita a contattare i soccorsi telefonicamente. I Vigili del fuoco, intervenuti con squadre provenienti da Alba e Cortemilia, hanno stabilito più contatti con lei e sarebbero riusciti a individuare la zona in cui si trova.

Al momento non è ancora noto il punto esatto dello smarrimento, ma i soccorritori stanno procedendo per avvicinarsi gradualmente e portarla in salvo.

Le operazioni sono tuttora in corso.

redazione

