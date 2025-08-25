Bra Servizi dona a Bra un nuovo parcheggio: 20 posti auto gratuiti grazie al Cavaliere Giuseppe Piumatti

Un’altra dimostrazione concreta di amore per la propria città. Grazie all’impegno del Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti e della sua azienda, la Bra Servizi srl – Gruppo Piumatti, il quartiere Oltreferrovia di Bra avrà presto un nuovo parcheggio gratuito da 20 posti auto in corso IV Novembre.

L’intervento: da edificio dismesso a spazio utile per i cittadini

Nei giorni scorsi i tecnici incaricati da Bra Servizi hanno completato la demolizione di un vecchio edificio che un tempo ospitava una birreria e, successivamente, un gommista. L’area, ceduta al Comune attraverso una convenzione urbanistica, sarà trasformata in una piazzola asfaltata e attrezzata con arredo urbano e verde pubblico.

Il ruolo del Cavaliere Piumatti

Il progetto porta la firma del Gruppo Piumatti, realtà storica radicata sul territorio braidese, che ancora una volta si mette al servizio della comunità. Il Cavaliere Giuseppe Piumatti, fondatore e guida del Gruppo, ha sempre dimostrato una forte attenzione alla sua città, unendo spirito imprenditoriale e sensibilità sociale: «Contribuire alla crescita e al benessere di Bra è per me un dovere e un onore – ha sottolineato in più occasioni –. Non solo con le parole, ma con azioni concrete».

Un beneficio per residenti e pendolari

Il nuovo parcheggio andrà ad aggiungersi agli oltre 170 posti auto già disponibili nella zona Oltreferrovia, rappresentando un supporto fondamentale per i residenti e per i tanti pendolari che ogni giorno utilizzano il treno per raggiungere il lavoro. Il direttivo del Comitato di quartiere ha espresso grande soddisfazione, riconoscendo nel progetto un segnale tangibile di attenzione ai bisogni della comunità.

Bra Servizi: un Gruppo al servizio del territorio

Con questa iniziativa, Bra Servizi srl conferma la propria missione: essere un punto di riferimento per la città non solo come azienda leader nei servizi ambientali, ma anche come realtà che investe nel futuro del territorio. Un impegno che porta la firma del suo fondatore, il Cavaliere Giuseppe Piumatti, simbolo di un’imprenditoria capace di coniugare crescita economica, responsabilità sociale e amore per la propria comunità.

