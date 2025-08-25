A Saluzzo si inaugura la 14ª edizione del Concorso Internazionale “Suoni d’Arpa”

Dopo aver mosso i primi passi a Salsomaggiore Terme, “Suoni d’Arpa”, nato dapprima come festival nel 2010 su iniziativa dell’Associazione Nazionale dell’Arpa e diventato poi contest dal 2011, ha ormai trovato fissa dimora a Saluzzo, dove dal 26 al 31 agosto si svolgerà la nuova edizione. Una scelta più strategica che casuale: la vicinanza con lo sponsor tecnico e logistico Salvi Harps di Piasco, leader mondiale nella produzione di arpe, permette di offrire strumenti di altissima qualità ai partecipanti e un accesso privilegiato con visite guidate al cuore della liuteria internazionale.

[Salvi Harps di Piasco, immagine dal sito ufficiale https://www.salviharps.com/]

“È un evento che unisce formazione e bellezza – commenta Emanuela Degli Esposti, direttrice artistica, nonché presidente della giuria – con un programma che spazia dalle audizioni fino ai concerti aperti al pubblico. Il livello tecnico è altissimo, ma lo spirito resta quello dell’incontro, dell’ascolto e della crescita reciproca. Una vera e propria comunione tra gli artisti e un trampolino di lancio per i giovani talenti”.

La sede della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale (APM), con aule insonorizzate e dotazioni professionali, rappresenta un altro fiore all’occhiello, come sottolinea Annalisa Perletto, portavoce per Salvi Harps: “Gli spazi dell’APM si sono rivelati perfetti. A questo si aggiunge la possibilità unica, riservata esclusivamente ai concorrenti del contest, di una visita guidata ai laboratori Salvi, normalmente chiusi al pubblico. È un’occasione irripetibile per toccare con mano l’eccellenza artigianale”.

[Sala Verdi, APM di Saluzzo]

Oltre al prestigio degli ospiti – tra cui quest’anno le straordinarie arpiste, la giapponese Naoko Yoshino, vincitrice del prestigioso Concorso Internazionale di Israele, e la russa Oksana Sidyagina, docente al Conservatorio Rachmaninoff di Parigi – il concorso si distingue per premi variegati e di qualità: borse di studio, concerti premio, e la possibilità di entrare nel circuito di realtà come Tactus, Fondazione Società dei Concerti di Milano e l’Accademia Amadeus.

Tra le novità di questa edizione spicca il premio del Conservatorio Ghedini di Cuneo, consegnato dal Prof. Mattia Sismonda, violista e presidente del conservatorio, alla sua terza partecipazione come giurato non arpista per garantire uno sguardo musicale più generale che compensa l'aspetto tecnico specialistico. "Visto l'altissimo livello dei concorrenti e i premi messi in palio, ho deciso di chiedere al Conservatorio Ghedini se c’era la possibilità di mettere in premio un concerto - spiega Sismonda. - Il vincitore dell'edizione 2025 si esibirà quindi nella stagione artistica 2025/26 del conservatorio cuneese, che si tiene normalmente nella nostra storica Sala Mosca, ricevendo un cachet professionale. È un riconoscimento significativo, e anche per il conservatorio, avere il vincitore di un contest così prestigioso, diventa di forte richiamo per il pubblico."

[Sala Mosca, Conservatorio Ghedini di Cuneo]

Il concorso, articolato in più categorie per fasce d'età (dai 15 anni in su fino alla categoria professionisti), culminerà nella sezione D – Duo con Arpa, che assegna il premio Città di Saluzzo (2.000 euro, nonché un concerto a Santa Cecilia).

Non solo musica: “Suoni d’Arpa” diventa anche occasione per scoprire le bellezze artistiche e culturali della città. Un evento che continua a crescere, attirando ogni anno pubblico da tutta Italia e dall’estero, con significative ricadute sul tessuto turistico e culturale del territorio. Un punto d’incontro tra generazioni e scuole musicali internazionali, una celebrazione dello strumento in tutte le sue forme: “Suoni d’Arpa” si conferma anche nel 2025 un evento da non perdere per gli amanti della musica.



