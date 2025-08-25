Celebrare Louise Hay: un viaggio nella consapevolezza per costruire la propria realtà

Venerdì 30 agosto, dalle ore 17.30 alle ore 22, si avrà l’opportunità di partecipare a un evento speciale per migliorare la qualità della propria vita. Si terrà infatti il “Celebration Day”, la giornata mondiale in onore di Louise Hay, pioniera del pensiero positivo.

L’evento, gratuito e organizzato da Donatella Rovere, insegnante e coach certificata del metodo Louise Hay da oltre 12 anni, è un appuntamento atteso che si ripete con successo dal 2018. Un vero e proprio corso intensivo dedicato alla scoperta dello strumento più potente che possediamo: la nostra mente. Un’occasione per fermarsi e ritrovare il contatto con sé stessi, apprendendo strumenti semplici ed efficaci per reagire alle sfide della vita.

Durante l’incontro, in programma dalle 17:30 alle 22, la coach guiderà i partecipanti in un viaggio di consapevolezza e toccherà diversi argomenti pratici ed efficaci: il potere dei pensieri nel creare la nostra realtà, il riconoscimento delle nostre emozioni e, soprattutto, imparare come gestirle (in particolare la rabbia); il grande potere della mente e di come sia importante allenarla.