Crisi climatica e territori interni al centro della Scuola di Ecologia Politica in Montagna di Vernante e Valle Vermenagna

Da mercoledì 3 a domenica 7 settembre Vernante e la Valle Vermenagna ospitano l’edizione piemontese della Scuola di Ecologia Politica in Montagna, un’esperienza di studio specialistico e ricerca-azione multidisciplinare attorno alle tematiche legate alla crisi ecologica e climatica mondiale declinate sui territori delle terre alte, con l’intento di stimolare una riflessione comune tra studiosi, professionisti e comunità sul presente e sul futuro delle aree interne in relazione a quelle metropolitane.

Il cuore dell’edizione 2025 batterà nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 settembre, quando la riflessione scientifica e i laboratori di comunità si apriranno al pubblico, previa iscrizione all’indirizzo e-mail piemonte@scuolaecologiapolitica.it , con momenti di incontro e cultura condivisa presso il Centro Visite Alpi Marittime a Vernante.

L’iniziativa è promossa da Noau officina culturale, con NEMO – Nuova Economia in Montagna, in collaborazione con Aree protette Alpi Marittime, Comune di Vernante e numerosi altri partner istituzionali, scientifici e accademici e con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Fondazione CRC.

Per maggiori informazioni scrivere a: piemonte@scuolaecologiapolitica.it .

Per visionare il programma della Scuola visitare il link www.scuolaecologiapolitica.it/edizione-2025.