Cuneo, manifestazione per la pace: le donne scendono in piazza contro la guerra

Le Donne in cammino per la pace di Cuneo organizzano una manifestazione per giovedì 29 agosto 2025 in Viale Angeli, nella zona pedonale, a partire dalle ore 16:30.

L'iniziativa nasce per ribadire con forza il "No alle guerre" e riaffermare la solidarietà con il popolo palestinese, che secondo le organizzatrici sta subendo un genocidio da parte del governo israeliano.

Gli obiettivi della manifestazione sono chiari: affermare il desiderio di umanità e giustizia e richiedere l'immediata sospensione della fornitura di armi a Israele da parte del governo italiano e degli altri Stati europei.

Il messaggio che le partecipanti vogliono lanciare è racchiuso nello slogan "Non in mio nome", per sottolineare il dissenso verso le politiche di guerra e la volontà di costruire percorsi di pace.

L'appuntamento è dunque per giovedì 29 agosto alle 16:30 in Viale Angeli, nella zona pedonale di Cuneo.