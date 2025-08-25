Festeggiando l’estate trascorsa: ad Acceglio l’invito per tutta la comunità dalla Mamo Educational Foundation

Acceglio si prepara a vivere tre giorni all’insegna della festa e della condivisione. Il 29, 30 e 31 agosto per tutti i giovani e la comunità che hanno trascorso la stagione in Alta Valle Maira sarà l’occasione per ripercorrere l’estate e vivere ancora una volta dei bellissimi momenti insieme.

Ad organizzare il tutto la Mamo Education Foundation, che da sempre sviluppa e sostiene progetti finalizzati all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale in Italia e nel resto Mondo. Lo spazio sarà quello dell’area Midia, divenuto ormai simbolo dell’incontro nel senso più profondo.



MUSICA, SCOPERTA E DIVERTIMENTO

Si inizierà venerdì 29 agosto, alle ore 22:30, in compagnia di Dj Gioexe per una strepitosa serata di musica ad ingresso gratuito.

All’anagrafe Giorgio Secondo Gallo, Gioexe è un Dj e produttore musicale stanziato a Torino. Nato a Cuneo, classe 2001, crescendo è sempre stato attratto da ogni forma di espressione musicale. Influenzato dalle correnti musicali più classiche, in particolare da produttori come Kanye West e Mike Dean e da Dj come gli Swedish House Mafia, David Guetta, Skrillex, nel corso degli anni ha cercato di sperimentare nuovi suoni dai più disparati generi musicali, per cercare di trovare il “mood” giusto in ogni singolo strumento. Suoni elettronici ed ipnotici, batterie aperte che sembrano far “volare”: questo è ciò che rende speciali e inusuali i suoi brani.



E proprio la musica sarà protagonista anche il giorno successivo, sabato 30 agosto: alle ore 16 la scuola “Dancer for fun” di Cuneo coinvolgerà tutti in un ballo Country Line Dance.



Il Country affonda le sue radici nella fusione di danze popolari e rituali folkloristici portati dagli immigrati europei, in particolare irlandesi e scozzesi, nel Nuovo Mondo. Queste danze si mescolarono alle tradizioni dei cowboy nel selvaggio West americano all'inizio del XX secolo, evolvendosi in uno stile di gruppo in linea caratterizzato dall’assenza di contatto fisico. L'emergere del "caller" che guidava il gruppo, nonché l'influenza della musica popolare locale, hanno portato alla forma moderna della Country Line Dance, caratterizzata da passi sincroni eseguiti in una formazione lineare.



Incredibili colpi di scena e risate saranno infine protagonisti dell’ultima giornata, domenica 31 agosto. Ad ingresso libero, appuntamento alle ore 17 con la compagnia teatrale “I mach fin lì” e la loro “La Ratpina” commedia brillante e divertente di Gianni Cravero.

“Aumenti, rincari, bollette e spese impreviste. Tutti si cerca di sbarcare il lunario, ma quando arriva una cartella esattoriale in casa Robiglia sembra non esserci più nulla da fare: è il momento di organizzare una rapina! Coinvolgendo tutta la famiglia, gli amici e assumendo un consulente con la fedina penale già macchiata, Piero si imbarcherà in una vicenda surreale, che culminerà con l'arrivo in casa delle forze dell'ordine. Come riusciranno a risolvere questa situazione tutta da ridere?”



Tre giorni bellissimi ad Acceglio, che oltre a celebrare l’estate trascorsa anticiperanno anche un appuntamento imperdibile: il 3, 4 e 5 agosto si svolgerà infatti la seconda edizione di “Montagna in Musica”: protagonisti una quarantina di ragazzi della classe musicale dell’Istituto Comprensivo di Dronero, per vivere in alta quota vibranti emozioni, in connubio spettacolare di musica e natura.