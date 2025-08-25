Green Deal europeo: sostenibilità e competitività possono andare di pari passo?

Da sempre i concetti di competitività e rispetto dell’ambiente sono concepiti come “in contrasto”.

Sempre più studi, però, dimostrano che non per forza questa relazione dev’essere negativa: investire in tecnologie pulite (spesso più efficienti), può contribuire all’incremento della competitività senza danneggiare l’ambiente.

Le principali politiche europee sul tema ambientale si basano sul Green Deal Europeo, che mira a rendere l’UE climaticamente neutra entro il 2050. L’UE promuove la transizione ecologica dell’industria attraverso investimenti in tecnologie pulite, economia circolare, energie rinnovabili e digitalizzazione, cercando di coniugare crescita economica, innovazione e sostenibilità ambientale, rafforzando al contempo la competitività globale delle imprese europee.

In che modo l’Unione Europea si sta adoperando per raggiungere questi obiettivi? Sostenibilità ambientale e competitività economica sono davvero due concetti troppo lontani, o possono in qualche modo essere complementari l’uno per l’altro?

Ne parliamo con Andrea Sorbello: professionista in Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Crisi con più di 10 anni di esperienza in società di consulenza e in gruppi multinazionali. Ha lavorato a Bruxelles, occupandosi di affari europei, a Parma e ad Amsterdam. Dal 2023 è membro della Rete Team Europe Direct come esperto italiano di affari europei, insieme a Fabio Cassanelli ha pubblicato il podcast “Lo Stato dell’Unione”, sull’attualità politica europea, edito da Piano P.

Modera l’intervento: Luca Giordana, volontario di APICEUROPA e già suo coordinatore fino al 2024, oggi è Addetto all’Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Torino. Interessato al cantiere internazionale delle politiche ambientali, con particolare attenzione alla dimensione europea e alle evoluzioni in corso del processo di globalizzazione, ha per anni approfondito il processo politico e sociale legato all’implementazione delle politiche ambientali europee, con interventi pubblici e momenti di formazione presso gli istituti scolastici della provincia.

L’evento, organizzato da Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest e APICEUROPA (Associazione Per L’Incontro Delle Culture In Europa), avrà luogo lunedì 15 settembre 2025, alle ore 18.30, presso la Casa del fiume (piazzale Walther Cavallera 19, Cuneo). L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.