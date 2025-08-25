Il Tommaso Perazzo Trio chiude la stagione estiva delle "Cene in Jazz" a Varazze

Giovedì 28 agosto alle ore 20:00, sulla splendida terrazza fronte mare del Boma Ristorante di Varazze, si terrà l’ultimo appuntamento della Stagione Estiva 2025 di Happy Dinner – Cena in Jazz. Per questa serata conclusiva sarà protagonista il pianista Tommaso Perazzo, che si esibirà accompagnato da Dino Cerruti al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria. Il Trio offrirà al pubblico una proposta jazz estemporanea, interamente giocata sull’improvvisazione, trasformando la cena in un’esperienza musicale raffinata e coinvolgente.

Gli ospiti potranno scegliere tra un menù degustazione o le proposte alla carta, godendo così di un’atmosfera unica, fatta di buona musica e sapori ricercati, immersi nello scenario della Marina di Varazze. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il ristorante al numero 019 934530 o visitare il sito ufficiale www.bomavarazze.it.

Nato ad Angera, in provincia di Varese, il 16 maggio 1996, Tommaso Perazzo ha compiuto un brillante percorso artistico che lo ha portato a distinguersi come uno dei giovani talenti più promettenti del panorama jazz internazionale. Dopo il diploma presso il Liceo Musicale “Sandro Pertini” di Genova, nel 2015 si è trasferito nei Paesi Bassi per studiare al Conservatorio di Amsterdam nella sezione Piano Jazz. Durante gli anni di formazione ha avuto modo di partecipare a numerosi workshop e di collaborare con musicisti di fama internazionale come Peter Bernstein, Terell Stafford e Ira Coleman, oltre a esibirsi con la Big Band del Conservatorio sotto la direzione del sassofonista statunitense Bob Mintzer.

Nel 2018 ha conseguito importanti riconoscimenti: con il suo trio ha vinto il secondo premio al concorso Keep en Eye International Jazz Award, ottenendo anche il primo premio come miglior solista; nello stesso anno si è aggiudicato il Premio Internazionale Massimo Urbani, che gli ha permesso di registrare il disco di debutto What’s Coming Next?, prodotto dalla Musicamdo Jazz Records. Dopo aver conseguito nel 2019 il diploma Bachelor ad Amsterdam, si è trasferito a New York grazie a una borsa di studio ottenuta presso la Manhattan School of Music, dove ha completato un Master of Music in Piano Jazz.

Tra le sue esperienze più significative si ricordano il concerto al Festival “Gezmataz” di Genova e la partecipazione al “Barga Jazz Contest”, dove il suo trio si è classificato primo ex aequo con quello di Valentina Fin. Nel febbraio 2020 è stato inoltre selezionato per le audizioni all’Herbie Hancock Institute of Jazz di Los Angeles, occasione che gli ha consentito di esibirsi davanti a una giuria composta, tra gli altri, da Herbie Hancock, Wayne Shorter e Ambrose Akinmusire.

Fin dagli anni più giovani ha frequentato seminari e workshop prestigiosi, tra cui Siena Jazz e Tuscia in Jazz, ottenendo già nel 2010 il riconoscimento come miglior talento al concorso Jimmy Woode Award. Nel 2009 ha inoltre ricevuto una menzione speciale al concorso Chicco Bettinardi di Piacenza, riservato ai nuovi talenti del jazz italiano.

Oggi, oltre al pianoforte, Tommaso Perazzo si dedica anche all’organo Hammond, confermando la sua versatilità musicale e il costante desiderio di ricerca artistica.

Info e prenotazioni:

📞 019 934530

💻 www.bomavarazze.it/reservation

📱 www.bomavarazze.it