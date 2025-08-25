Inizia la seconda parte del festival "La tragedia più antica del mondo" con le nuove proposte di Teatro Caverna

Dopo Foglie, spettacolo per famiglie ispirato a Bandiera di Mario Lodi, Al Bancone, una divertente lettura tratta da Bar Sport di Stefano Benni e lo spettacolo di burattini Il cane infernale, la prima parte della stagione si è conclusa. A terminare la prima serie di proposte del festival "La tragedia più antica del mondo", tenutasi ad inizio agosto a San Benedetto Belbo, che ha visto in scena un gruppo di anziani della zona, coinvolti grazie al progetto "Insieme è più bello - Progetto a favore dell'invecchiamento attivo" realizzato con il contributo della Regione Piemonte dal Consorzio Socio-Assistenziale Alba Langhe Roero. Hanno interpretato il coro dei Persiani, dopo aver partecipato al laboratorio teatrale di Teatro Caverna.

A fine agosto ci si avvierà quindi verso la seconda parte della stagione, iniziando con Over the rainbow, il laboratorio teatrale-vacanza a San Benedetto Belbo, dal 25 al 31 agosto, che prevede una restituzione pubblica dove i partecipanti condivideranno l’output della settimana di laboratorio con la comunità ospitante di San Benedetto Belbo, sabato 30 alle 17.30.

Settembre vedrà invece due appuntamenti: Foglie e Nuovi attraversamenti sonori. Foglie, spettacolo family friendly e omaggio al grande maestro Mario Lodi, dopo la data a Mombarcaro a giugno, verrà riproposto a Niella Belbo il 14 settembre alle 14:30. Un’avvincente storia sulle peripezie della fogliolina ribelle Bandiera.

Lo stesso giorno il duo Passamontagne duo organizzerà il concerto Nuovi attraversamenti sonori. Questo evento sarà un viaggio attraverso le montagne di tutto il mondo, oltrepassano le frontiere geografiche e stilistiche grazie a suoni, ritmi, melodie e parole al confine fra lingue e culture diverse. L’appuntamento è alle 17:00 a San Benedetto Belbo.