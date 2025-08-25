"L'Eko della chitarra": a Savigliano la storia della produzione italiana di strumenti a pizzico

Torna a Savigliano “Rosa sonora” la mostra di chitarre e strumenti a pizzico che in questa XI edizione, da sabato 6 settembre a domenica 16 novembre 2025, sarà intitolata “L’Eko della chitarra” e sarà dedicata alla produzione industriale di chitarre e similari nel territorio italiano, rappresentata dalle fabbriche Eko di Recanati e Ferrarotti di Torino fino a Sicilmusica e Carmelo Catania.

Sarà allestita nelle due sale al piano terra del Palazzo Muratori Cravetta (via Jerusalem 4) organizzata dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio insieme alla nascitura “Fondazione Istituto Musicale Fergusio” e al Comune di Savigliano, con la direzione artistica di Michelangelo Alocco, Mario Dell’Ara e Nando Rizzo, chitarristi e studiosi della chitarra. Saranno esposti strumenti musicali originali della Eko, principalmente della collezione di Nando Rizzo, ed esemplari/prototipi della collezione Ferrarotti di Torino.

Alla musica saranno unite altre arti, con la partecipazione dei pittori Michelangelo Biolatti, Alberto Perini e Massimo Ricci e della modella Martina Marmo in posa all’inaugurazione. L’8 novembre l’omaggio dei colleghi al chitarrista Pino Briasco.

La mostra sarà aperta al pubblico al Palazzo Muratori Cravetta (via Jerusalem, 4) da sabato 6 settembre a domenica 16 novembre 2025 al pomeriggio col seguente orario: sabato, domenica e festivi ore 15,00-19,00. Per gruppi e scuole: su prenotazione (tel 0172.712269 dal lunedì al venerdì pomeriggio, o cell. 347.5794078 ).

Ingresso gratuito.

Inaugurazione sabato 6 settembre ore 11 (su invito).

Info e aggiornamenti sui prossimi numeri e sul sito www.fergusio.it .

Rosa sonora è realizzata con la collaborazione e il patrocinio di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta cultura e promozione del territorio, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio – Fondazione Istituto Musicale Fergusio (Cavallermaggiore, Lagnasco, Marene, Racconigi, Sommariva Perno), Servizio Civile Nazionale, Provincia di Cuneo e Regione Piemonte e con la collaborazione di sponsor, associazioni e privati.