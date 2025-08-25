L'incantevole voce di Karima chiude l’edizione 2025 di “Accademie in Valle”

La celebre cantante Karima sarà la protagonista dell'ultimo attesissimo appuntamento della rassegna musicale “Accademie in Valle”. L'evento di sabato 30 agosto a Entracque, in piazza Giustizia e Libertà offrirà al pubblico una serata indimenticabile all'insegna della grande musica.

Con il suo concerto intitolato "Lifetime", Karima porterà sul palco un repertorio che spazia dal jazz al soul, passando per il pop. Conosciuta per la sua voce potente ed espressiva e la sua capacità di emozionare, l'artista promette un'esibizione intima e coinvolgente, dove la sua voce sarà la vera protagonista, capace di toccare le corde più profonde dell'anima.

Il concerto di Karima rappresenta il gran finale di questa edizione di successo di "Accademie in Valle", una rassegna che ogni anno porta artisti di spicco e musica di alta qualità nelle splendide località delle valli cuneesi. Sarà un'occasione unica per ascoltare dal vivo una delle voci più belle del panorama musicale italiano, in una cornice naturale mozzafiato.

Spettacolo a ingresso libero fino a esaurimento posti. Si invita il pubblico a consultare le pagine social di Accademie in Valle per maggiori dettagli. Info: Ufficio turistico Entracque tel 0171 978616.

La carriera di Karima: una voce che conquista

Nata a Livorno, Karima si è distinta fin da giovanissima, partecipando a programmi come Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al terzo posto e ha vinto il premio della critica, che l'ha riconosciuta come una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. La sua carriera è stata costellata di successi e collaborazioni prestigiose. Tra queste, spicca la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Come in ogni ora, e la collaborazione con il maestro Burt Bacharach, che ha prodotto il suo primo album e ha scritto per lei diversi brani, rendendola l'unica cantante italiana a vantare una tale collaborazione. Karima ha inoltre aperto i concerti di star internazionali come Whitney Houston e John Legend e ha rappresentato l'Italia nei festival internazionali di Umbria Jazz. Nel 2017 è stata protagonista del musical The Bodyguard nel ruolo che fu di Whitney Houston. La sua discografia include l'album No Filter del 2021 e il più recente Xmas del 2022.

Accademie in Valle nasce con l’intento di portare la musica e gli spettacoli di qualità nei centri montani delle vallate cuneesi. È un Festival che si lega in modo indissolubile al territorio e alle comunità montane interessate, con l'obiettivo di rivitalizzare l'economia locale, creare un senso di comunità e promuovere il turismo sostenibile, invitando a riscoprire e vivere le bellezze e le storie del territorio. Il festival prevede la collaborazione con i Comuni di Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Vernante e Demonte e con i Missionari della Consolata di Certosa di Pesio.