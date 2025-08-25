Bergesio: “Le assunzioni di Poste Italiane in Piemonte e Cuneese rappresentano un’opportunità concreta per il lavoro”

“L’annuncio delle assunzioni di personale avviate da parte di Poste Italiane è una notizia positiva per il mondo del lavoro ed un'ottima opportunità per il nostro Paese. La scelta di assumere portalettere, sportellisti e consulenti finanziari in diverse regioni e province, inclusi Piemonte e Cuneese, dimostra ancora una volta l'importanza strategica e la capillarità di Poste Italiane sul territorio”.

Lo afferma il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama.



Per candidarsi come portalettere, è necessario possedere un diploma o una laurea triennale e una patente di guida valida. La selezione, che si protrarrà fino al 31 agosto, prevede un test online, una prova di idoneità alla guida di un motomezzo 125 cc e un colloquio. Per i consulenti finanziari si ricercano laureati o laureandi con competenze specifiche.

È possibile inviare la propria candidatura e il curriculum vitae tramite la sezione "Lavora con noi" del sito web di Poste Italiane.



“Si tratta di un'iniziativa che valorizza le competenze ed offre una concreta possibilità di impiego a molti giovani e non solo, in un momento in cui l'occupazione resta una priorità assoluta”, conclude il Senatore Bergesio.