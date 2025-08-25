 / Politica

Politica | 25 agosto 2025, 15:07

Bra, in arrivo oltre 110 mila euro per sostenere le famiglie con affitti a canone concordato

Il contributo regionale sarà destinato ai nuclei in difficoltà economica, con aiuti per canoni e spese condominiali

Bra, in arrivo oltre 110 mila euro per sostenere le famiglie con affitti a canone concordato

Un aiuto concreto per chi vive situazioni di difficoltà economica. Il Comune di Bra ha ottenuto dalla Regione Piemonte un contributo di 110.170 euro da destinare alle famiglie residenti in abitazioni a canone concordato. Le risorse arrivano attraverso la misura regionale ASLO – Agenzie Sociali per la Locazione e saranno utilizzate per il pagamento degli affitti o delle spese condominiali da parte di nuclei con ISEE non superiore a 26 mila euro.

L’intervento non solo offrirà un sostegno immediato a chi fatica a far fronte ai costi della casa, ma incoraggerà anche la stipula di nuovi contratti di locazione a prezzi calmierati, contribuendo a ridurre il disagio abitativo.

“Si tratta di un utile strumento a sostegno dei cittadini braidesi, ma anche di un importante risultato che conferma l’impegno profuso in questi anni e lo straordinario lavoro svolto dalla Ripartizione servizi alla persona nella valutazione delle situazioni disagiate e assegnazione risorse”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alle Politiche abitative Lucilla Ciravegna.

La Regione Piemonte ha infatti scelto di premiare i Comuni che negli anni hanno mostrato costanza ed efficienza nella gestione dei fondi abitativi: Bra, che dal 2014 ha erogato quasi il 75% dei contributi ricevuti, è rientrata tra i cinque enti che hanno beneficiato di un incremento pari al 40% delle risorse disponibili per le agenzie ASLO.

Per informazioni su requisiti e modalità di accesso ai contributi, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Casa del Comune di Bra, attivo il martedì e il giovedì dalle 8.45 alle 12.45 al numero 338-7253283, oppure scrivere all’indirizzo ufficio.casa@comune.bra.cn.it.

