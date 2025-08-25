Sacchetto (Fdi): "Propongo una Legge Regionale che istituisca la Giornata del lavoratore autonomo ed iniziative per divulgarne il ruolo fondamentale"

Il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto, insieme al Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha depositato come primo firmatario una Proposta di Legge dal titolo “Istituzione della giornata regionale del lavoratore autonomo”.

“La proposta di legge regionale prevede l'istituzione della giornata regionale del lavoratore autonomo e di iniziative di promozione e sensibilizzazione sul ruolo dei lavoratori autonomi, anche in collaborazione con Unioncamere e le organizzazioni di categoria anche di livello locale. La finalità di questa proposta è quella di riconoscere il valore storico, culturale ed economico dei lavoratori autonomi e di promuovere il loro contributo nella società e nell'economia”, sottolinea il Consigliere Sacchetto.

La legge si rivolge ai coltivatori diretti del fondo, agli artigiani, ai piccoli commercianti e, in generale, a tutti coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei componenti della famiglia ed ai liberi professionisti.

L’articolo 3 della Proposta di Legge prevede l’istituzione della giornata regionale del lavoratore autonomo in concomitanza con la ricorrenza di San Giuseppe, patrono dei lavoratori e degli artigiani, la giornata è celebrata il 19 marzo durante la seduta del Consiglio regionale, oppure, se quel giorno non è calendarizzata, nella prima seduta utile successiva.

L’articolo 4 si concentra sulle iniziative di promozione e sulle campagne di informazione riguardo al lavoro autonomo. In particolare, il Consiglio regionale promuove e sostiene, previo accordo con Unioncamere, con l'ufficio scolastico regionale e con le organizzazioni di categoria, iniziative di informazione e campagne di sensibilizzazione sul ruolo positivo del lavoro autonomo in contesti sociali, educativi, economici e professionali. Tra queste, la proposta di legge prevede l’organizzazione di un convegno annuale su tematiche attuali inerenti al lavoro autonomo e iniziative dedicate a uno o più personaggi piemontesi che si sono distinti in questo ambito.

“L'obiettivo della presente proposta è valorizzare il contributo fondamentale che i lavoratori autonomi apportano all'economia e alla società piemontese, nonché promuovere iniziative che diano riconoscimento positivo e meritevole a coloro che si sono particolarmente distinti nell’imprenditoria, nell’agricoltura, nel commercio e, più in generale, nella libera professione”, conclude Sacchetto.