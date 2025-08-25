Il Fergusio diventa Fondazione: dal 1° settembre aperte le iscrizioni ai corsi di musica

Si aprono lunedì 1° settembre le iscrizioni ai corsi di musica dell’anno didattico 2025-2026 del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio che dalla stessa data prenderà il nome di “Fondazione Istituto Musicale Fergusio”. Saranno attivi corsi per tutte le età, per bambini (dagli zero anni e col Metodo Suzuki dai 3 anni), ragazzi e adulti, di canto e strumento, nei vari dipartimenti di musica classica e di musica moderna (jazz, pop, rock, con sale attrezzate) specifici per chi vuol studiare con intento amatoriale e professionale (in convenzione con i Conservatori di Musica).

Informazioni e iscrizioni nella sede di Savigliano (ingresso cortile Piazza Arimondi 15, 1° piano, tel. 0172 712269 e cell. 347 5794078) dal lunedi al venerdi ore 17,30-19,30 orario cui potranno far riferimento per info e iscrizioni (di presenza, telefonicamente o via mail a info@fergusio.it ) anche gli allievi delle sedi distaccate di Cavallermaggiore, Lagnasco, Marene, Racconigi e Sommariva Perno. In altri orari, su appuntamento.

Le lezioni inizieranno Lunedì 22 settembre.

Aggiornamenti su dettagli, iniziative in programma e date degli Open-day saranno forniti sui prossimi numeri, sul sito internet www.fergusio.it e sulla pagina fb e Instagram del Fergusio.

Le attività didattico-culturali dell’Istituto Musicale sono riconosciute e sostenute da Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura e Promozione del Territorio, Comuni delle sedi decentrate del Fergusio, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte e Servizio Civile Nazionale.