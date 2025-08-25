A Serralunga si torna in piazza per la pallapugno nel ricordo di Ugo Ferrero

È ancora pallapugno a Serralunga d’Alba, dove sabato 24 agosto la centralissima piazza Umberto I è tornata ad animarsi. Alle 15,30, sotto l’attenta regia di un pubblico partecipe, ha preso il via una partita amichevole tra Valle Bormida e Canalese, disputata per rendere omaggio alla memoria di Ugo Ferrero, geometra e cittadino molto amato, grande appassionato della disciplina.

L’evento, promosso per valorizzare il paese e celebrare lo sport identitario per eccellenza delle Langhe, ha visto affrontarsi due formazioni di alto livello, con la Canalese capitanata da Alessandro Vacchetto e Giorgio Battaglino che si è infine aggiudicata l’incontro dopo circa tre ore di gioco.

Ma il vero trionfo è stato della pallapugno stessa, capace ancora una volta di radunare generazioni diverse intorno a un campo tracciato nel cuore del paese. Accanto agli spettatori più esperti, che già al primo palleggio cercavano il miglior angolo di osservazione, non sono mancati turisti incuriositi, attratti da uno sport che profuma di tradizione, identità e fatica condivisa.

Una “pillola statistica” racconta meglio di molte parole il legame tra Serralunga e questo sport: ben tre dei giocatori in campo erano del paese – Samuele Scarzello, Jacopo Fazzone e Michele Bergese. Un segnale chiaro: la passione per la Pallapugno, qui, è viva e si rinnova.

Al termine dell’incontro, la famiglia Ferrero ha voluto ringraziare con affetto tutti i presenti, ricordando quanto fosse importante per Ugo vivere la piazza, lo sport, la comunità.

Una domenica pomeriggio di sport, memoria e amicizia. E la promessa implicita di ritrovarsi ancora, l’anno prossimo, sotto le stesse mura, con lo stesso pallone che corre sul selciato.