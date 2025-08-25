Bocce: agosto ricco di impegni per l'Auxilium Saluzzo

Nel mese di agosto, l’attività boccistica, per l’Auxilium Saluzzo, ha proseguito il suo percorso agonistico.

Per la specialità volo, alla Poule degli Assi che si è tenuta a Fossano, alla Forti e Sani, terzo posto per la quadretta composta da Simone Mana, Andrea Mana, Luca Baccino e Loris Castellino.

A Beinette, nella gara a coppie, valida per la 24 esima edizione “Trofeo Comune di Beinette”, terza piazza per Loris Castellino e Marcellino Consolino.

Per quanto riguarda il settore giovanile, qualificazione ai campionati italiani per gli under 15. Nel combinato per Federico Rainero e negli under 18, nella prova a coppie, con Francesco Costa e Matteo Macario e nel combinato, per Nicolò Buniva, e Francesco Costa.

Domenica 31 agosto, presso il sodalizio saluzzese del presidente Pieraldo Moine, si terranno le ultime selezioni regionali ai campionati italiani, per il combinato negli under 15, e per la prova a coppie, per gli under 18.

Nella specialità petanque l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, ha conquistato a Villingen, in Germania, a conclusione del secondo ciclo del tour europeo, il Torneo della Grande Famiglia.