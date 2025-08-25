 / Sport

Sport | 25 agosto 2025, 16:44

Calcio: in archivio il primo turno del girone B, i risultati

Il Bra ospiterà il Perugia nella seconda di campionato

samb-bra. ph giuseppe troiani

Archiviata la prima giornata del campionato di Serie C è già tempo di pensare al prossimo turno, in programma da venerdì 29 agosto a lunedì 1° settembre.

Il Bra, dopo la sconfitta di misura rimediata contro la Sambenedettese, ospiterà in “casa” il Perugia di mister Vincenzo Cangelosi. I giallorossi proveranno a ottenere i primi punti stagionali, cercando di muovere la classifica. Gli umbri arrivano dal pareggio ottenuto contro la neopromossa Guidonia Montecelio. Le due squadre si affronteranno sabato 30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, fischio d’inizio alle ore 18:00.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA:
Venerdì 22 agosto:
Arezzo – Forlì 1 – 0
Livorno – Ternana  1 – 0
Perugia – Guidonia Montecelio  0 – 0
Pineto – Vis Pesaro 1 – 1
Sambenedettese – Bra 1 – 0
Sabato 23 agosto:
Torres – Pontedera 1 – 0
Ascoli – Pianese 0 – 0
Carpi – Juventus Next Gen 1 – 1
Ravenna – Campobasso 3 – 2
Rimini – Gubbio 0 – 1

CLASSIFICA: Ravenna, Arezzo, Gubbio, Livorno, Sambenedettese, Torres 3; Carpi, Juventus Next Gen, Pineto, Vis Pesaro, Ascoli, Guidonia Montecelio, Perugia, Pianese 1; Campobasso, Bra, Forlì, Pontedera, Rimini, Ternana 0

PROSSIMO TURNO (2ª GIORNATA):
Venerdì 29 agosto:
Pontedera – Arezzo  21:00
Vis Pesaro – Rimini  21:00
Sabato 30 agosto:
Bra – Perugia 18:00
Campobasso – Torres  18:00
Gubbio – Sambenedettese 21:00
Juventus Next Gen – Livorno  21:00
Domenica 31 agosto:
Pianese – Carpi  18:00
Ternana – Ascoli 21:00
Lunedì 1 settembre:
Forlì – Ravenna 20:30
Guidonia Montecelio – Pineto 21:00

redazione

