Calcio: in archivio il primo turno del girone B, i risultati

Archiviata la prima giornata del campionato di Serie C è già tempo di pensare al prossimo turno, in programma da venerdì 29 agosto a lunedì 1° settembre.
Il Bra, dopo la sconfitta di misura rimediata contro la Sambenedettese, ospiterà in “casa” il Perugia di mister Vincenzo Cangelosi. I giallorossi proveranno a ottenere i primi punti stagionali, cercando di muovere la classifica. Gli umbri arrivano dal pareggio ottenuto contro la neopromossa Guidonia Montecelio. Le due squadre si affronteranno sabato 30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, fischio d’inizio alle ore 18:00.
I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA:
Venerdì 22 agosto:
Arezzo – Forlì 1 – 0
Livorno – Ternana 1 – 0
Perugia – Guidonia Montecelio 0 – 0
Pineto – Vis Pesaro 1 – 1
Sambenedettese – Bra 1 – 0
Sabato 23 agosto:
Torres – Pontedera 1 – 0
Ascoli – Pianese 0 – 0
Carpi – Juventus Next Gen 1 – 1
Ravenna – Campobasso 3 – 2
Rimini – Gubbio 0 – 1
CLASSIFICA: Ravenna, Arezzo, Gubbio, Livorno, Sambenedettese, Torres 3; Carpi, Juventus Next Gen, Pineto, Vis Pesaro, Ascoli, Guidonia Montecelio, Perugia, Pianese 1; Campobasso, Bra, Forlì, Pontedera, Rimini, Ternana 0
PROSSIMO TURNO (2ª GIORNATA):
Venerdì 29 agosto:
Pontedera – Arezzo 21:00
Vis Pesaro – Rimini 21:00
Sabato 30 agosto:
Bra – Perugia 18:00
Campobasso – Torres 18:00
Gubbio – Sambenedettese 21:00
Juventus Next Gen – Livorno 21:00
Domenica 31 agosto:
Pianese – Carpi 18:00
Ternana – Ascoli 21:00
Lunedì 1 settembre:
Forlì – Ravenna 20:30
Guidonia Montecelio – Pineto 21:00