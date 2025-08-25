Calcio: la “prima” della nuova Albese 1917 è un pari, con la Cheraschese finisce 2-2

Due volte in vantaggio, due volte raggiunta. La nuova Albese 1917 non riesce a far gioire i numerosi tifosi che hanno accolto i biancoblu all’Augusto Manzo, perdendo l’occasione di vincere gara 1 dei sedicesimi di Coppa Italia di Eccellenza, anche per 'colpa' di una Cheraschese tosta e ben messa in campo.

Partita spigolosa, a tratti arcigna, che nei primi minuti impegna l’arbitro Giorgia Scaffidi nel calmare gli animi. Dopo un iniziale predominio albese, sono gli ospiti a farsi pericolosi al 7° con un tiro di Solera deviato in angolo da Russo, costretto due minuti più tardi ad uscire su un’incursione del vivacissimo Peyronel.

La risposta dei padroni di casa non si fa attendere ed è Gomez al 10° a sfiorare il palo con un diagonale. È ancora Gomez al 22° (in fuorigioco su assist di Delledonne) e al 32° con una buona penetrazione in area avversaria, a farsi pericoloso.

L’Albese passa in vantaggio al 38°. Azione insistita sulla sinistra, corta respinta della difesa e Redi insacca da buona posizione, con un tiro alla sinistra di Pietroluongo.

Sul finale di tempo continua il predominio albese ma il raddoppio non arriva nonostante un buon tentativo di Galvagno.

La ripresa comincia con una Cheraschese molto aggressiva e concentrata, che al 50° pareggia con un tap-in vincente dell’ex Dieye. L’Albese ha una buona reazione e al 57° Lazzarin si procura un calcio di rigore, costringendo al fallo il portiere avversario in uscita. Realizza Gomez con un tiro potente, riportando avanti i suoi.

La Cheraschese non demorde, i cambi danno ossigeno alla manovra, soprattutto con l’ingresso di Selasi. Proprio il numero 16 nerostellato, a 3 minuti dallo scadere, lavora un buon pallone e scodella al centro, dove Peyronel aggancia e, grazie ad un’eccessiva libertà di movimento, davanti a Russo non sbaglia.

È la rete del definitivo 2-2.

Al termine del match un po’ di delusione nelle parole del Mister albese Giancarlo Rosso: “Quando vai in vantaggio due volte e non vinci, qualcosa che non va c’è. Non siamo stati bravi nel palleggio e nel giro palla nel primo tempo e tornati sul 2-1 abbiamo commesso errori di distrazione, che non dobbiamo ripetere”.

Diverso l’umore del mister della Cheraschese Luca Melchionda, che ha commentato: “Buona partita. L’abbiamo approcciata bene, ma siamo andati in difficoltà nella seconda parte del primo tempo. Bene la ripresa. Non ci siamo disuniti dopo lo svantaggio, reagendo bene. Sono soddisfatto”.

La sfida di ritorno si disputerà a Cherasco domenica 31 agosto, mentre la settimana successiva le due compagini langarole esordiranno nella prima di campionato del girone B dell’Eccellenza piemontese, entrambe in trasferta. L’Albese 1917 farà visita alla Pro Villafranca, mentre la Cheraschese se la vedrà con gli alessandrini della Luese.